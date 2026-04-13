Curitiba oferece mais de mil vagas remanescentes em creches públicas

A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba realiza neste mês ações nas Ruas da Cidadania para orientar a população sobre mais de mil vagas remanescentes em creches públicas e contratadas. As equipes técnicas atendem nas regionais Cajuru, Boa Vista, Boqueirão e Matriz entre os dias 13 e 17 de abril, oferecendo informações sobre matrículas, transferências e documentação necessária.

As ações foram retomadas nesta segunda-feira (13/4) na Regional Cajuru. Segundo o diretor do Departamento de Planejamento Estrutura e Informações, Guilherme Schlichta, o objetivo é informar sobre vagas disponíveis para bebês e crianças de 0 a 3 anos. Famílias que aguardam chamamento em uma região podem ter interesse em vagas disponíveis em outras localidades próximas ao trabalho ou residência de familiares.

Neste primeiro momento, o atendimento ocorre nas quatro regionais com mais de cem vagas disponíveis cada. O cronograma das demais regionais será divulgado em breve. Para utilizar as vagas, é necessário estar cadastrado no Cadastro Online da Prefeitura de Curitiba. A moradora da Vila Autódromo, Alicia da Silva Gomes, compareceu à Rua da Cidadania do Cajuru para atualizar os dados da filha Aurora, de 8 meses.

Schlichta ressalta a importância de manter os dados atualizados, seja por mudança de endereço ou alteração na necessidade da criança, como a transição de berçário para maternal. A atualização das informações agiliza o processo de chamamento das famílias.