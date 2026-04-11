Notícias

Curitiba oferece feiras livres e de artesanato neste domingo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 11/04/26 10h02
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza neste domingo (12) feiras livres e de artesanato em diferentes bairros da cidade. As feiras funcionam em horários variados, entre 7h e 14h, oferecendo produtos aos moradores em oito regiões.

Três feiras de arte e artesanato estarão abertas ao público. A Feira Garibaldi funciona na Praça Garibaldi, no São Francisco, das 9h às 14h. No Água Verde, a Feira 29 de Março acontece na Rua Padre Anchieta das 8h às 13h. Já no Bacacheri, a feira fica na Avenida José Gulin das 8h às 13h.

As feiras livres de alimentos também funcionam em oito pontos. No Bacacheri, a feira acontece na Avenida José Gulin das 7h às 13h. A Barreirinha recebe a feira na Rua Flávio Dallegrave no mesmo horário. No Cajuru, a Rua Teófilo Otoni sedia a feira das 7h às 13h, assim como a Rua Maria Homan Wisniewski no Campo Comprido.

Outras opções incluem a feira das Mercês na Rua Martim Afonso, a do Prado Velho na Rua Francisco Nunes e a Vista Alegre na Rua Arthur Leinig, que funciona das 8h às 12h. A Feira Menonitas acontece na Rua Antônio Kosovski das 8h às 14h.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.