Curitiba oferece feiras e serviços itinerantes em diversos bairros

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza diversos serviços itinerantes em diferentes pontos da cidade neste domingo (10). Os moradores podem aproveitar feiras de arte, artesanato e produtos alimentícios em vários bairros.

As feiras de arte e artesanato acontecem em três locais: na Praça Garibaldi (São Francisco), das 9h às 14h; na Praça 29 de Março (Água Verde), das 8h às 13h; e na Avenida José Gulin (Bacacheri), também das 8h às 13h.

Já as feiras livres, com venda de produtos alimentícios, ocorrem em nove bairros: Bacacheri, Barreirinha, Cajuru, Campo Comprido, Fazendinha, Santo Inácio, Mercês, Rebouças e Vista Alegre. O horário de funcionamento é das 8h às 12h30 na maioria dos locais, com exceção da feira de Vista Alegre, que encerra às 12h.

Entre os endereços, estão a Avenida José Gulin (Bacacheri), Rua Flávio Dallegrave (Barreirinha), Rua Teófilo Otoni (Cajuru), Rua Maria Homan Wisniewski (Campo Comprido), Rua Rio do Sul (Fazendinha), Rua Albino Potulski (Santo Inácio), Rua Martim Afonso (Mercês), Rua Francisco Nunes (Rebouças) e Rua Arthur Leinig (Vista Alegre).

As feiras itinerantes são uma oportunidade para os curitibanos adquirirem produtos locais, artesanato e alimentos frescos perto de casa, além de fomentarem o comércio local nos bairros da cidade.