Curitiba oferece feiras e serviços itinerantes em diversos bairros

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza diversos serviços itinerantes em diferentes pontos da cidade neste domingo (21). Os moradores podem aproveitar feiras de arte e artesanato, além de feiras livres em vários bairros.
As feiras de arte e artesanato acontecem em três locais: na Praça Garibaldi (São Francisco), das 9h às 14h; na Praça 29 de Março (Água Verde), das 8h às 13h; e na Avenida José Gulin (Bacacheri), também das 8h às 13h.
Já as feiras livres estão espalhadas por nove bairros, funcionando das 8h às 12h30. Os locais incluem Bacacheri, Barreirinha, Cajuru, Campo Comprido, Fazendinha, Santo Inácio, Mercês, Rebouças e Vista Alegre. Apenas a feira do Vista Alegre encerra às 12h.
Essas iniciativas visam facilitar o acesso dos cidadãos a produtos frescos e artesanais, além de fomentar o comércio local. É uma oportunidade para os curitibanos aproveitarem o domingo fazendo compras e prestigiando os produtores da região.