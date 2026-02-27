Prefeitura Itinerante

Curitiba oferece feiras e serviços em diversos pontos da cidade neste sábado

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/02/26 14h04
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: Hully Paiva/SECOM

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza neste sábado uma série de serviços e feiras em diferentes regiões da cidade. Os moradores podem aproveitar opções de artesanato, produtos orgânicos, pescados e até descarte de lixo tóxico.

No Terminal Tatuquara, das 7h30 às 15h, haverá coleta de lixo tóxico domiciliar. Já as feiras de artesanato ocorrem em 11 locais, incluindo o Centro, Novo Mundo, CIC, Santa Quitéria, Jardim Botânico e Sítio Cercado, com horários variando entre 8h e 17h.

As feiras livres e orgânicas acontecem em diversos bairros como Orleans, Alto da Glória, Bom Retiro, Pilarzinho, Portão, Seminário, Vila Guaíra, Hauer e Santa Felicidade. Os horários são majoritariamente das 7h às 13h, com algumas variações.

Destaque para a Feira Gastronômica no Batel, que funciona das 12h às 20h na Rua Carneiro Lobo. Há também um ponto de venda de pescados na Rua da Cidadania Boa Vista, das 7h às 13h.

A iniciativa visa facilitar o acesso dos curitibanos a produtos locais e serviços essenciais em diferentes pontos da cidade. Os interessados devem verificar os endereços e horários específicos de cada feira ou serviço antes de se deslocar.

