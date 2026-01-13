Curitiba oferece colônia de férias musical gratuita para crianças nos bairros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba promoverá uma colônia de férias musical gratuita para crianças de 7 a 12 anos em oito Ruas da Cidadania, entre os dias 19 e 23 de janeiro. A ação, chamada de Colônia de Férias MusicaR, é uma programação pós-Oficina de Música e visa apresentar o programa de musicalização da Fundação Cultural de Curitiba em parceria com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac).

As atividades incluirão brincadeiras de socialização, canto, música corporal e exploração de instrumentos de musicalização. Serão oferecidas 30 vagas por local, sendo 20 para novos alunos e 10 para os já inscritos no MusicaR. As inscrições podem ser feitas pelo Guia Curitiba ou através de link específico disponibilizado pela prefeitura.

A programação acontecerá nos dias 19, 21 e 22 de janeiro nas Ruas da Cidadania Boa Vista, Boqueirão, CIC, Fazendinha e Tatuquara, e nos dias 20, 21 e 23 de janeiro no Cajuru, Pinheirinho e Santa Felicidade. Todas as sessões ocorrerão das 14h30 às 16h30.

Esta iniciativa faz parte do encerramento da 43ª Oficina de Música de Curitiba, que reuniu artistas de todo o Brasil e do mundo até 18 de janeiro. O evento contou com alunos de 23 estados brasileiros e de países como Paraguai, Suécia, Armênia e Argentina.