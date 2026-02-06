Curitiba oferece coleta de lixo tóxico e feiras em diversos bairros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza neste sábado (7) diversos serviços itinerantes para atendimento aos cidadãos em diferentes pontos da cidade. Entre as opções estão a coleta de lixo tóxico e feiras livres e orgânicas em vários bairros.

O caminhão de coleta do lixo tóxico estará no Terminal Boa Vista, na Rua João Havro, entre as Ruas José Merhy e Carlos de Campos, das 7h30 às 15h. Este serviço é importante para o descarte correto de materiais como pilhas, baterias, lâmpadas e eletrônicos.

Já as feiras acontecem em diversos locais, como Orleans, Centro, Batel, Alto da Glória, Bom Retiro, Santa Felicidade, Pilarzinho, Portão, Seminário, Vila Guaíra, Vila Hauer, Jardim Botânico, Passeio Público, Bigorrilho, Santa Quitéria e Uberaba. Os horários variam entre 7h e 20h, dependendo do local.

Entre as opções estão feiras livres tradicionais, feiras orgânicas, a Feira do Litoral na Praça Dezenove de Dezembro, a Feira Gastronômica no Batel e pontos de venda de pescados. A maioria funciona no período da manhã, mas algumas se estendem até a tarde.

Essas iniciativas visam facilitar o acesso dos moradores a serviços essenciais e produtos frescos próximos às suas residências, além de fomentar o comércio local e a agricultura familiar da região.