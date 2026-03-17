Curitiba oferece cesta básica mais barata que Aracaju, cidade com menor custo

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Mesmo com o aumento do preço da cesta básica em várias capitais brasileiras, os moradores de Curitiba continuam encontrando alimentos essenciais com valores mais baixos nos Armazéns da Família e Sacolões da Família, programas da Prefeitura voltados à segurança alimentar. Levantamento do Dieese mostra que o custo da cesta básica subiu em 14 das 27 capitais em fevereiro, com Aracaju (SE) registrando o menor valor médio de R$ 562,88, enquanto em Curitiba chegou a R$ 745,56.

Comparando os mesmos produtos com os preços praticados nos Armazéns e Sacolões da Família de Curitiba, a diferença é significativa. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a cesta equivalente pode ser adquirida por cerca de R$ 429,11 nas unidades da rede municipal, valor R$ 133 menor que a cesta mais barata do país e R$ 316 inferior ao custo médio registrado em Curitiba.

Rede de segurança alimentar

A rede municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba inclui programas como Armazéns da Família, Sacolões da Família, feiras livres, restaurantes populares e fazendas urbanas. Esses equipamentos públicos permitem que milhares de famílias tenham acesso a alimentos essenciais com preços mais acessíveis, ajudando a reduzir o impacto da inflação sobre o orçamento doméstico. Nos Armazéns da Família são vendidos itens básicos como arroz, feijão, leite, óleo, açúcar, ovos, carnes e hortifrutigranjeiros, além de outros produtos alimentícios e de higiene.