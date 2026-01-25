Alimentação escolar

Curitiba oferece cardápios especiais na rede de ensino; famílias devem informar

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 25/01/26 18h02
Rede de ensino de Curitiba fornece cardápios especiais. Famílias devem avisar as escolas e CMEIs. Foto: Luiz Costa/SME

A partir de 4 de fevereiro, as famílias de estudantes da rede municipal de ensino de Curitiba que necessitam de alimentação especial devem informar as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A medida visa garantir que a Secretaria Municipal da Educação (SME) providencie cardápios adequados antes do início das aulas, em 10 de fevereiro.

A rede atende crianças e estudantes com necessidades alimentares específicas, incluindo diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose, vegetarianismo, restrições religiosas, seletividade alimentar e alergias. Para solicitar o cardápio especial, as famílias devem preencher formulários e apresentar documentação médica com CID, em caso de patologias.

A Gerência de Alimentação da SME elabora cardápios individualizados com base nessas informações e os encaminha às empresas fornecedoras de alimentos. Diariamente, são servidas cerca de 300 mil refeições na rede municipal, incluindo café da manhã, almoço e lanche da tarde. Aproximadamente 1.700 crianças e estudantes estão cadastrados para receber dietas especiais.

Para garantir a qualidade das refeições, a Secretaria coordena o acompanhamento técnico diário em cada unidade, com apoio de nutricionistas. Além disso, até quatro servidores por unidade são designados como Conferentes de Alimentação, responsáveis por verificar a quantidade e qualidade dos alimentos recebidos.

Os interessados podem acessar os formulários para solicitar cardápios especiais e consultar os cardápios regulares no site da Prefeitura de Curitiba.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.