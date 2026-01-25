Curitiba oferece cardápios especiais na rede de ensino; famílias devem informar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de 4 de fevereiro, as famílias de estudantes da rede municipal de ensino de Curitiba que necessitam de alimentação especial devem informar as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A medida visa garantir que a Secretaria Municipal da Educação (SME) providencie cardápios adequados antes do início das aulas, em 10 de fevereiro.

A rede atende crianças e estudantes com necessidades alimentares específicas, incluindo diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose, vegetarianismo, restrições religiosas, seletividade alimentar e alergias. Para solicitar o cardápio especial, as famílias devem preencher formulários e apresentar documentação médica com CID, em caso de patologias.

A Gerência de Alimentação da SME elabora cardápios individualizados com base nessas informações e os encaminha às empresas fornecedoras de alimentos. Diariamente, são servidas cerca de 300 mil refeições na rede municipal, incluindo café da manhã, almoço e lanche da tarde. Aproximadamente 1.700 crianças e estudantes estão cadastrados para receber dietas especiais.

Para garantir a qualidade das refeições, a Secretaria coordena o acompanhamento técnico diário em cada unidade, com apoio de nutricionistas. Além disso, até quatro servidores por unidade são designados como Conferentes de Alimentação, responsáveis por verificar a quantidade e qualidade dos alimentos recebidos.

Os interessados podem acessar os formulários para solicitar cardápios especiais e consultar os cardápios regulares no site da Prefeitura de Curitiba.