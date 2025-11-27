Curitiba oferece atividades gratuitas de esporte e lazer no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) de Curitiba promoverá diversas atividades gratuitas no último fim de semana de novembro. As opções incluem programas como Viva o Sábado nas piscinas municipais, Lazer no Parque em áreas verdes da cidade no domingo, e Lazer no Bairro em diferentes regiões.

No sábado (29/11) e domingo (30/11), acontecerão as últimas etapas da Corrida Smart, com entrega de medalhas do Circuito de Corrida de Rua 2025. Os participantes devem se inscrever gratuitamente pelo Guia Curitiba e comprovar a corrida ou caminhada de no mínimo 5 km por aplicativo. O checkpoint será no Parque Bacacheri das 7h às 11h.

O programa Viva o Sábado oferecerá acesso às piscinas aquecidas dos Clubes da Gente Santa Felicidade e CIC, além do Centro da Juventude Audi União, das 13h30 às 17h30. Outros espaços como centros esportivos também estarão abertos para práticas de lazer.

No sábado à noite, o Velódromo Adir Luiz Romeo sediará a tradicional prova Cem Voltas – Curitiba de Ciclismo, com largada às 20h. Os ciclistas devem completar 100 voltas, totalizando 33 km.

O Lazer no Bairro acontecerá no Campo de Santana, na Cidade Industrial e no Boqueirão, com atividades esportivas e recreativas. Já o Lazer no Parque ocorrerá no domingo em diversos parques da cidade, como Barigui, Atuba e Lago Azul, das 14h às 17h30.

Além disso, haverá competições esportivas em diferentes locais, como torneios de futebol, natação e aquathlon. A programação completa e os horários específicos de cada atividade podem ser consultados no site da prefeitura.