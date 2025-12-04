Curitiba oferece atividades gratuitas de esporte e lazer no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) de Curitiba promove uma programação repleta de atividades gratuitas neste fim de semana. Além dos programas Viva o Sábado, com atividades nas piscinas municipais, e do Lazer no Parque aos domingos, a Smelj realizará o Lazer no Bairro, a etapa final do Circuito Xeque Mate de Xadrez, e um Festival de Handebol de Areia na nova Rua da Cidadania da CIC.

No sábado (6/12), os curitibanos podem aproveitar as piscinas aquecidas da Prefeitura, das 13h30 às 17h30, nos Clubes da Gente Boa Vista, Santa Felicidade e CIC, e no Centro da Juventude Audi União. Outros espaços como centros esportivos e parques também estarão abertos para práticas de lazer.

O Sesc Água Verde receberá a etapa final do Circuito de Xadrez Xeque Mate no sábado, a partir das 8h, com cerca de 120 competidores em diversas categorias. No domingo (7/12), o programa Lazer no Parque acontecerá das 14h às 17h30 em sete parques da cidade, oferecendo atividades como cama elástica, jogos de tabuleiro gigante e empréstimo de bicicletas.

Eventos esportivos e atividades nos bairros

O Parque Olímpico do Cajuru sediará a Taça Brasil de BMX Racing e o Campeonato Paranaense de BMX Racing de sexta a domingo (4 a 6/12). No sábado, o programa Lazer no Bairro chegará ao Tatuquara e ao Sítio Cercado, com atividades esportivas e recreativas.

A nova Rua da Cidadania da CIC receberá o I Festival de Handebol de Praia no sábado, a partir das 9h, com categorias masculinas e femininas. As inscrições devem ser feitas pelo Guia Curitiba.

Todas as atividades são gratuitas e abertas à comunidade, promovendo o acesso ao esporte e lazer para os moradores de Curitiba.