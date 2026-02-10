Curitiba oferece 4 mil castrações gratuitas para cães e gatos em março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibilizará 4 mil vagas para castração gratuita de cães e gatos em março. Os mutirões ocorrerão nas regionais Tatuquara, Boa Vista, Boqueirão e Matriz. Moradores da cidade, protetores independentes cadastrados e ONGs podem agendar o procedimento pelo site da Rede de Proteção Animal.

O cronograma dos mutirões é o seguinte:

– Tatuquara: 2 a 7 de março, na Rua da Cidadania (1000 vagas)

– Boa Vista: 3 a 7 de março, no Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (900 vagas)

– Boqueirão: 9 a 13 de março, na 54ª Igreja do Evangelho Quadrangular (1000 vagas)

– Matriz: 10 a 14 de março, em frente ao Instituto Fica Comigo (900 vagas)

Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, destaca que a castração previne doenças, tumores e reduz o abandono de animais. Em 2026, a Rede de Proteção Animal realizou 28,4 mil castrações gratuitas na cidade.

Todos os animais atendidos recebem microchip de identificação vinculado aos dados do responsável. Os interessados devem acessar o site da Rede de Proteção Animal para agendar o procedimento.