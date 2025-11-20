Mercado de trabalho

Curitiba oferece 30 vagas gratuitas em curso de qualificação profissional

20/11/25
Foto: Divulgação/Via Araucária

A Prefeitura de Curitiba, em parceria com a concessionária Via Araucária, está oferecendo 30 vagas gratuitas para um curso de formação profissional. O programa, chamado ‘Qualificar – Transformando Caminhos’, visa auxiliar pessoas que buscam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

As inscrições estão abertas até 5 de dezembro, e as aulas acontecerão de 9 a 12 de dezembro, das 8h às 17h, no Senac Paraná, localizado no centro da cidade. O curso abordará temas como postura profissional, trabalho em equipe, elaboração de currículo, sustentabilidade, ética, segurança no trabalho e atendimento ao cliente.

Para participar, os interessados devem ter concluído o Ensino Fundamental, ser maior de 18 anos, ter disponibilidade de horário e garantir frequência mínima de 70% para receber o certificado. Ao final do curso, os currículos dos participantes serão incluídos no banco de talentos da Via Araucária.

Esta iniciativa faz parte de um conjunto de ações de qualificação profissional promovidas pela Prefeitura de Curitiba, que inclui também o programa Vale Qualificação. Neste último, os cidadãos podem informar qual curso desejam realizar, e a prefeitura busca parceiros e vagas para atender à demanda.

O curso é resultado de uma parceria entre a Via Araucária, ONU Migração, Prefeitura de Curitiba e Senac Paraná, visando ampliar as oportunidades de emprego na capital paranaense.

