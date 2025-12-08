Curitiba nomeia novos enfermeiros aprovados em concurso para o SUS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba nomeou nesta segunda-feira (8/12) novos enfermeiros aprovados em concurso público para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Os profissionais foram recebidos em duas reuniões no Edifício Delta, no Alto da Glória, para a nomeação e escolha do local de trabalho. Apenas no período da manhã, 23 enfermeiros tomaram posse.

A semana de nomeações para a Saúde de Curitiba inclui também técnicos de enfermagem, auxiliares e técnicos de saúde bucal, e cirurgiões-dentistas. Anteriormente, já foram nomeados psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos-bioquímicos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.

Janaína Soares Pereira, 30 anos, uma das enfermeiras nomeadas, escolheu a Unidade Básica Vila Guaíra. “Meu coração sempre bateu mais forte pelo SUS. Trabalhar no serviço público era um grande sonho meu”, afirmou. Francyele Pereira da Silva, 41 anos, técnica de enfermagem há 14 anos, agora é enfermeira na mesma unidade onde já atuava.

Os novos servidores puderam escolher entre unidades de diversos distritos sanitários da cidade, incluindo Bairro Novo, Boqueirão, Boa Vista, CIC, Matriz, Pinheirinho, Portão e Santa Felicidade. Também havia a opção de integrar equipes volantes, importantes para garantir o atendimento à população.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) espera nomear 277 novos servidores para a Saúde de Curitiba até janeiro. Os convocados que não tomaram posse imediatamente têm prazo até 9 de janeiro de 2026 para a nomeação, permitindo a desincompatibilização de outros cargos ou atividades profissionais.