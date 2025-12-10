Curitiba nomeia 27 novos auxiliares em saúde bucal para o SUS municipal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba empossou nesta quarta-feira (10/12) 27 novos auxiliares em saúde bucal aprovados no concurso público de 2021. A cerimônia de posse ocorreu no auditório do Edifício Delta, no Alto da Glória, onde os novos servidores realizaram a nomeação, escolha do local de trabalho e integração.

Nos últimos dias, 146 novos servidores da Saúde tomaram posse, incluindo enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos-bioquímicos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A expectativa da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) é nomear um total de 277 novos servidores para a Saúde de Curitiba até janeiro.

Os convocados que não tomaram posse imediatamente têm prazo até 9 de janeiro de 2026 para a nomeação, caso necessitem de tempo para desincompatibilização de outros cargos ou atividades profissionais.

Durante a cerimônia, os novos servidores receberam orientações das equipes da SMGP e da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) sobre o início das atividades profissionais, plano de saúde do Instituto Curitiba de Saúde (ICS) e questões previdenciárias relacionadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) e à CuritibaPrev.

Ana Carolina Schlotag, coordenadora de Gestão de Pessoas da SMS, deu as boas-vindas aos novos servidores, destacando a referência do SUS Curitibano para o Ministério da Saúde, especialmente na área de saúde bucal.

Os novos auxiliares em saúde bucal puderam escolher, por ordem de classificação, entre unidades de saúde dos distritos sanitários do Boqueirão, Boa Vista, CIC, Cajuru, Matriz, Pinheirinho, Portão e Santa Felicidade.

Rafaela Zimmer de Souza, 21 anos, primeira colocada, escolheu a unidade de saúde Tancredo Neves, no distrito sanitário do CIC, próxima à sua residência. Estudante de odontologia, Rafaela expressou entusiasmo por integrar o SUS Curitibano, reconhecido pela qualidade do atendimento odontológico.

Outros novos servidores, como Gabriele Soek Alves, Sara Biasi Pereira e Márcia Mônica de Almeida dos Santos, também manifestaram satisfação com as vagas obtidas, destacando a importância do trabalho no serviço público de saúde e as expectativas positivas para suas carreiras no SUS municipal.