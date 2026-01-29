Curitiba negocia financiamento alemão de €100 milhões para transporte público

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba recebe nesta quinta-feira (29/1) a última missão do banco alemão KfW Bankengruppe para finalizar ajustes no contrato de financiamento de €100 milhões (cerca de R$ 619 milhões). Os recursos serão aplicados na ampliação das iniciativas de eletromobilidade e eficiência energética do transporte público da capital paranaense.

O financiamento será utilizado para a aquisição de 84 ônibus elétricos para o BRT Leste/Oeste e Interbairros, construção de dois postos de eletromobilidade, instalação de painéis fotovoltaicos em 27 equipamentos urbanos e construção da fase 2 da Pirâmide Solar de Curitiba.

A comitiva do banco alemão, liderada por Frank Weiler, diretor regional de mobilidade para América Latina, cumpriu dois dias de agenda na cidade. Na quarta-feira (28/1), os executivos acompanharam a assinatura da ordem de serviço do Terminal Capão da Imbuia, que será beneficiado pelos novos ônibus elétricos.

Durante reunião no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), os representantes do KfW foram atualizados sobre o andamento da nova concessão do transporte coletivo, que prevê a mudança da matriz energética da frota como uma das principais premissas.

A próxima etapa será a negociação da minuta prévia do contrato com o governo federal, agendada para a primeira quinzena de abril na Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento. A expectativa é que o contrato seja assinado até o fim do ano, após tramitação no governo federal e no Senado.