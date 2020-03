O tempo deve continuar chuvoso e a temperatura também não sobe em Curitiba nesta terça-feira (3). Segundo o Instituto Simepar, a circulação dos ventos do mar em direção ao continente continuam agindo e mantendo a umidade na região leste do Paraná.

Em Curitiba, nesta terça, a meteorologia aponta que o dia começou com 14°C e não deve ultrapassar os 20°C. A baixa amplitude térmica deve manter o dia mais frio desde a manhã até a tarde na capital. Segundo o Simepar, a probabilidade de chuva é de 95% neste dia, com ventos que podem chegar aos 39 km/hora. A intensidade das precipitações deve ser de fraca a moderada.

No Litoral, a previsão é parecida. Em alguns momentos, as chuvas oscilam entre fraca a moderada. Já na faixa norte, Centro e Campos Gerais, chuvas isoladas estão previstas para o período da tarde e faz calor nessas regiões.

Nas praias, O Simepar também aponta a presença de chuvas ao longo de toda a terça-feira. A amplitude térmica também deve ser mínima à beira-mar, com a máxima perto dos 23°C e a mínima girando em torno de 20°C.

Nas demais regiões do estado, a chuva só não deve chegar no setor Oeste. De acordo com o instituto meteorológico, em Foz do Iguaçu e em Guaíra faz sol. Em Foz, a Máxima pode chegar aos 35°C.