Curitiba moderniza 94% da iluminação pública e reforça segurança no Centro

A Prefeitura de Curitiba atingiu a marca de 94% da rede de iluminação pública modernizada em 2025, com a substituição de 16.821 luminárias convencionais por LED em cerca de 1.800 ruas da cidade. O programa de modernização, coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), teve como destaque a revitalização de 52 vias da região central.

A iniciativa faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos de R$ 6 bilhões entre 2025 e 2028. Além da troca de luminárias, foram realizados 18 km de ampliação e extensão de rede em diferentes bairros.

Na região central, importantes vias como Saldanha Marinho, 24 de Maio, Doutor Muricy e Augusto Stellfeld receberam novas luminárias LED. A Praça Rui Barbosa também ganhou um sistema de iluminação mais potente e sustentável, valorizando a paisagem urbana.

De acordo com Tony Malheiros, diretor do Departamento de Iluminação Pública, a tecnologia LED proporciona economia de cerca de 70% para a cidade, além de maior durabilidade e menor necessidade de manutenção. Entre janeiro e outubro, o departamento registrou 39.298 atendimentos para manutenção e reparos na rede.

O programa de modernização também incluiu a instalação de iluminação cênica em 27 pontos turísticos e monumentos históricos da cidade, valorizando o patrimônio arquitetônico de Curitiba. Entre os locais beneficiados estão a Igreja São Pedro do Umbará, a Casa Klemtz no Fazendinha e diversos pontos do Centro Histórico.

As obras de modernização são executadas pela Engie Soluções, empresa responsável pela concessão da iluminação pública da cidade, com fiscalização do Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.