Curitiba mobiliza equipes para atender população após temporal

Equipes da Prefeitura de Curitiba trabalham intensamente nas dez regionais da cidade para auxiliar a população e conter os estragos provocados pelo temporal desta terça-feira (3/2). A chuva atingiu 55 mm em um curto período, equivalente a cerca de um terço do volume esperado para todo o mês de fevereiro.

Desde a noite de terça, órgãos como Defesa Civil, Trânsito, FAS, Meio Ambiente e administrações regionais estão mobilizados para garantir a segurança da população. O alto volume de chuva provocou alagamentos que, na maioria dos casos, se dissiparam rapidamente após o fim da precipitação.

Nesta quarta-feira (4/2), 65 equipes das Secretarias de Obras Públicas e do Governo Municipal atuam em campo, realizando limpeza e desobstrução de bocas de lobo, conserto de galerias e inspeções técnicas. Os trabalhos estão concentrados nos bairros mais afetados, como Centro, Boqueirão e Vila Pantanal.

Cuidados e orientações

A Defesa Civil orienta a população a adiar saídas de casa durante temporais, quando possível. Motoristas devem redobrar a atenção, ligando faróis e reduzindo a velocidade. Em caso de alagamento, o limite seguro é até o meio da roda do carro.

Após a chuva, recomenda-se a limpeza de utensílios e cômodos que tiveram contato com a água para evitar doenças. Em emergências, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Para retirada de árvores caídas, o contato é a Central 156 de Atendimento ao Cidadão.