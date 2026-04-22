Curitiba, Maringá e mais 10 cidades ficam sem água hoje; veja se seu bairro foi afetado

Diversas regiões do Paraná estão enfrentando interrupções no abastecimento de água nesta quarta-feira (22/04), conforme a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). A capital, Curitiba, e a Região Metropolitana são as áreas mais afetadas, com previsão de normalização para o final do dia.

Curitiba: CIC e Fazendinha

Em Curitiba, os bairros Cidade Industrial e Fazendinha estão com o abastecimento comprometido desde as 15:00 de terça-feira (21/04). A Sanepar informa que a interrupção se deve a um impedimento operacional, com previsão de normalização para a tarde de hoje, 22 de abril de 2026 .

Colombo com bairros parcialmente sem água

Na Região Metropolitana, a cidade de Colombo também registra falta de água. Os bairros Santa Fé, Curitibano e parte de São Gabriel estão com o abastecimento interrompido desde as 18:00 de 21 de abril de 2026. O motivo, assim como em Curitiba, é um impedimento operacional, e a normalização está prevista para as 15:00 de 22 de abril de 2026 .

Paraná tem com interrupções no abastecimento

Além da capital e região metropolitana, outras cidades do Paraná também apresentam interrupções no fornecimento de água devido a diferentes motivos:

Maringá

Em Maringá, a falta de água afeta uma vasta área, incluindo os jardins Tropical, Petrópolis, São Jorge, do Carmo, Continental, Santa Cruz, Três Lagoas, Império do Sol, Paris I, II, III e IV, Santa Helena, Brasil, Real, Alto da Boa Vista, Moreschi, Imperador, além dos parques das Laranjeiras, Planville, Brasília, Cidade Universitária, Residencial Andrea e Hortência, e as vilas Vardelina e Santa Izabel, os conjuntos residenciais Planville e Sanenge, Núcleo Social Papa João XXIII e o Condomínio Hannover. A interrupção começou às 08:00 de 22 de abril de 2026, com previsão de normalização para a noite do mesmo dia. O motivo é a etapa final da obra do anel de distribuição de água Canadá, caracterizada como obras/manutenção em redes .

Rolândia

Rolândia também está com o abastecimento comprometido na região central e em pontos mais altos da cidade desde as 08:00 de 22 de abril de 2026, com normalização prevista para a noite. A causa são obras/manutenção em redes .

Demais Localidades

Outras cidades com interrupções incluem:

•Cândido de Abreu: Interrupção iniciada às 08:00 de 22 de abril, com normalização prevista para a noite de 23 de abril, devido à higienização de reservatórios. Há outro registro de falta de água para 29 de abril, devido à falta de energia .

•Sulina: Interrupção iniciada às 08:00 de 22 de abril, com normalização prevista para a tarde do mesmo dia, também por higienização de reservatórios .

•Ribeirão do Pinhal: Início às 09:00 de 22 de abril, normalização prevista para a noite, devido a obras/manutenção em redes .

•Saudade do Iguaçu: Início às 10:00 de 22 de abril, normalização prevista para a noite, devido à higienização de reservatórios .

•Verê: Interrupção prevista para iniciar às 08:30 de 23 de abril, com normalização para a noite do mesmo dia, por higienização de reservatórios .

•Guarapuava: Interrupção prevista para iniciar às 09:00 de 23 de abril, com normalização para a tarde do mesmo dia, devido a obras/manutenção em redes .

•Sapopema: Interrupção prevista para iniciar às 10:15 de 23 de abril, com normalização para a noite do mesmo dia, devido à falta de energia .

Orientações da Sanepar

A Sanepar orienta os consumidores a fazerem o uso econômico da água, priorizando-a para alimentação e higiene. É fundamental que cada imóvel possua uma caixa-d’água com capacidade adequada, conforme as normas da ABNT, para minimizar os impactos dessas interrupções. Os serviços podem ser cancelados ou adiados dependendo das condições climáticas, razões técnicas ou segurança .

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 200 0115, disponível 24 horas, ou consultar o aplicativo Sanepar Mobile e o portal Minha Sanepar.