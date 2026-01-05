Sem reajuste

Curitiba mantém tarifa de ônibus em R$ 6 e programas sociais em 2026

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 05/01/26 16h01

A Prefeitura de Curitiba anunciou que manterá o valor da tarifa de ônibus congelada em R$ 6 durante o ano de 2026. A decisão vai na contramão de outras capitais brasileiras que aumentaram o preço da passagem no início do ano. Além disso, serão mantidos os programas sociais ‘Tarifa Zero a Caminho do Emprego’ e ‘Domingão paga Meia’.

O congelamento da tarifa ocorre pelo terceiro ano consecutivo em Curitiba. A medida faz parte da transição para o novo contrato de concessão do transporte público, cujo leilão está previsto para o primeiro quadrimestre de 2026. A expectativa é que o período de transição dure dois anos.

Enquanto isso, pelo menos cinco capitais brasileiras já anunciaram reajustes nas tarifas de ônibus para 2026: São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e Florianópolis. Na capital catarinense, a passagem no cartão cidadão passou de R$ 5,75 para R$ 6,20, tornando-se a mais cara entre as capitais.

O programa ‘Domingão paga Meia’, que estabelece tarifa de R$ 3 aos domingos e feriados, continuará em 2026. Desde seu lançamento em janeiro de 2025 até meados de dezembro, a iniciativa gerou uma economia de R$ 19,6 milhões aos passageiros, beneficiando 6,5 milhões de usuários.

Já o ‘Tarifa Zero – A Caminho do Emprego’, que oferece duas passagens gratuitas para desempregados em entrevistas de trabalho encaminhadas pelo Sine, atendeu 7.041 pessoas desde fevereiro de 2025, com um subsídio total de R$ 84.846.

