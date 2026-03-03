Curitiba lidera ranking nacional com menor distorção idade-série no ensino

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba mantém a liderança nacional com a menor taxa de distorção idade-série na rede municipal pública de ensino, segundo o mais recente Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A capital paranaense registrou um percentual de 2,4%, à frente de Cuiabá (MT) com 3% e São Paulo com 3,5%.

A taxa de distorção idade-série é um indicador que permite acompanhar o percentual de estudantes com idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados. Curitiba também se destaca na comparação com o estado do Paraná, que teve média de 6%, e com o Brasil, cuja média foi de 11,4%.

O secretário municipal da Educação, Paulo Schmidt, ressaltou a importância desse indicador: “Não é apenas o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que é importante. Dados como a distorção idade-série nos ajudam a balizar as políticas públicas na área da educação e buscar sempre a qualidade do ensino”.

Schmidt explicou que essa taxa resulta principalmente de reprovações sucessivas ou abandono escolar, o que gera defasagem no fluxo de aprendizagem. Portanto, um índice de distorção baixo é considerado positivo para o sistema educacional.

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação, e serve como base para diversas análises e planejamentos no setor educacional do país.