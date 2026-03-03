Educação de qualidade

Curitiba lidera ranking nacional com menor distorção idade-série no ensino

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 03/03/26 15h03
Curitiba mantém liderança com menor distorção idade-série do Brasil. Foto: Luiz Costa/SME

Curitiba mantém a liderança nacional com a menor taxa de distorção idade-série na rede municipal pública de ensino, segundo o mais recente Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A capital paranaense registrou um percentual de 2,4%, à frente de Cuiabá (MT) com 3% e São Paulo com 3,5%.

A taxa de distorção idade-série é um indicador que permite acompanhar o percentual de estudantes com idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados. Curitiba também se destaca na comparação com o estado do Paraná, que teve média de 6%, e com o Brasil, cuja média foi de 11,4%.

O secretário municipal da Educação, Paulo Schmidt, ressaltou a importância desse indicador: “Não é apenas o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que é importante. Dados como a distorção idade-série nos ajudam a balizar as políticas públicas na área da educação e buscar sempre a qualidade do ensino”.

Schmidt explicou que essa taxa resulta principalmente de reprovações sucessivas ou abandono escolar, o que gera defasagem no fluxo de aprendizagem. Portanto, um índice de distorção baixo é considerado positivo para o sistema educacional.

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação, e serve como base para diversas análises e planejamentos no setor educacional do país.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.