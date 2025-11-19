Curitiba lidera ranking de empresas por habitante entre capitais brasileiras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se destaca como a capital brasileira com maior número de empresas por habitante, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no estudo Estatísticas do Cadastro Central de Empresas. A cidade possui uma empresa para cada 8,45 habitantes, totalizando 209.992 empreendimentos formais.

Em números absolutos, Curitiba ocupa a 4ª posição no país em quantidade de empresas, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esses dados reforçam o perfil empreendedor da capital paranaense e seu ambiente favorável para negócios.

O cenário empresarial positivo reflete-se também na geração de empregos. De janeiro a setembro de 2025, Curitiba criou 46.799 vagas com carteira assinada, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A cidade apresentou a maior proporção de novos empregos em relação à população entre as capitais brasileiras no período.

Medidas recentes adotadas pela administração municipal visam facilitar a abertura de empresas. O projeto Facilita Mais ampliou de 606 para 1.200 o número de categorias empresariais dispensadas de alvarás e licenças para operar. Como resultado, o tempo médio para registro de uma empresa em Curitiba reduziu 97%, passando de 81 horas em 2019 para cerca de 2,5 horas atualmente.

A capital paranaense também se destaca em rankings nacionais de empreendedorismo. No Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023, Curitiba ocupa a 7ª posição entre os 100 municípios mais populosos do Brasil. Já no Ranking Connected Smart Cities 2023, a cidade figura em 2º lugar, com destaque para as áreas de Tecnologia e Inovação (2ª colocada) e Empreendedorismo (5ª colocada).