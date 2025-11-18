Curitiba lidera ranking de desempenho municipal do Paraná em 2023

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba conquistou o primeiro lugar no ranking geral e de renda do Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM) 2023, divulgado nesta terça-feira (18/11) pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). A capital paranaense obteve nota 0,8231 no desempenho geral, seguida por Palotina (0,7935), Quatro Pontes (0,7771), Cafelândia (0,7771) e Toledo (0,7657).

No quesito renda, Curitiba liderou com índice de 0,8745, seguida por Quatro Barras (0,7701), Carambeí (0,7462), Palotina (0,7321) e Santo Inácio (0,7292). A cidade também apresentou melhora nos eixos de educação, atingindo 0,8032, e saúde, com 0,7915.

O IPDM, divulgado anualmente desde 2008, avalia as condições socioeconômicas dos municípios paranaenses em três dimensões: renda (composta por renda, emprego e produção agropecuária), educação e saúde. Os municípios são classificados em quatro grupos de desempenho: baixo (0,0 a 4,0), médio-baixo (4,0 a 6,0), médio (6,0 a 8,0) e alto (8,0 a 1,0).

Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, destaca a importância do IPDM para os gestores públicos no monitoramento da eficácia e eficiência das políticas públicas. Segundo ele, o desempenho de Curitiba reflete o planejamento, gestão e monitoramento das políticas municipais.

O IPDM visa fornecer às esferas governamentais e à sociedade civil uma leitura atualizada anualmente sobre aspectos relevantes do desenvolvimento local no estado do Paraná.