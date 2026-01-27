Curitiba lidera ranking de Acesso à Educação entre capitais brasileiras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba foi classificada como a capital brasileira com melhor Acesso à Educação, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A capital paranaense alcançou a 5ª posição no ranking geral, que avalia diversos indicadores relacionados à oferta e acesso universal ao ensino básico.

O estudo considera fatores como disponibilidade de vagas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, além da capacidade dos municípios em garantir o acesso de crianças e jovens à educação. Curitiba também se destacou como a segunda melhor capital em Qualidade de Educação e obteve o terceiro melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Outro ponto forte da cidade é a alta proporção de alunos matriculados na Educação Infantil em tempo integral, superando 70% – ficando atrás apenas de Porto Alegre. Esses resultados refletem investimentos recentes na área, como a implementação do vale-creche, que amplia o acesso a vagas em instituições privadas de forma transitória.

A Secretaria Municipal de Educação também realizou melhorias na infraestrutura escolar, incluindo a instalação de ar-condicionado em 308 unidades educacionais e o reforço do quadro de profissionais. Além disso, foram lançados projetos como o Curitiba Presente, para reduzir faltas escolares, e o Curitiba Leitora, que incentiva o hábito da leitura entre as crianças.

O Ranking de Competitividade dos Municípios, criado pelo CLP, tem como objetivo avaliar a capacidade das administrações municipais em implementar políticas públicas eficientes, sustentáveis e inovadoras, fornecendo dados para apoiar e fortalecer as gestões locais.