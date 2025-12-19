Curitiba lidera PIB municipal do Sul com 1,1% da riqueza nacional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se destaca como a cidade da Região Sul com maior contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, respondendo por 1,1% de toda a riqueza gerada no país em 2023. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (19/12) revelam que a capital paranaense produziu mais de R$ 120 bilhões a preços correntes no último ano.

No ranking nacional, Curitiba ocupa a sétima posição entre todas as cidades do país em participação no PIB. Considerando apenas as capitais, aparece na sexta colocação, atrás de São Paulo (9,75%) e Rio de Janeiro (3,82%). Entre as cidades do Sul, Curitiba lidera, seguida por Porto Alegre (0,96%), Joinville (0,46%), Itajaí (0,44%) e Caxias do Sul (0,35%).

O Paraná se destaca na Região Sul com oito cidades entre as 100 maiores economias do país: Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu.

Os números mostram um crescimento econômico contínuo de Curitiba nos últimos anos. O PIB do município evoluiu de aproximadamente R$ 98 bilhões em 2021 para R$ 111 bilhões em 2022, alcançando R$ 120 bilhões em 2023, consolidando a capital paranaense como um dos principais polos econômicos do Brasil.