Curitiba lidera oferta de pré-escola em tempo integral entre capitais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba é a capital brasileira com maior proporção de crianças da pré-escola (4 e 5 anos) matriculadas em tempo integral na rede municipal de ensino, segundo dados do Censo Escolar 2025 divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Na rede municipal de Curitiba, 68,7% das matrículas da pré-escola são em jornada ampliada, totalizando 17.189 crianças em tempo integral de um total de 25.012 matrículas. A cidade lidera o ranking das capitais, seguida por João Pessoa (65,1%), Porto Alegre (56%), Florianópolis (46,1%) e Belo Horizonte (40,8%).

O percentual de Curitiba supera significativamente a média nacional da rede municipal, que é de 18,5% das matrículas de pré-escola em tempo integral. A capital paranaense está cerca de 3,7 vezes acima da média do país.

O Censo Escolar também revelou avanços na educação brasileira em 2025, com o maior percentual de estudantes em tempo integral em todas as etapas da educação básica dos últimos quatro anos. Na rede pública de ensino, o percentual de matrículas presenciais em tempo integral cresceu 10,7 pontos percentuais entre 2021 e 2025, atingindo 25,8% e cumprindo a Meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024.

A oferta do tempo integral na pré-escola visa proporcionar mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento às crianças, além de auxiliar na organização do trabalho e da vida das famílias.