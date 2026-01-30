Carteira Assinada

Curitiba lidera geração de empregos no Sul do país em 2025

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 30/01/26 16h12
Curitiba liderou geração de empregos na região Sul em 2025. Foto: Sandra Lima

Curitiba gerou 14.689 empregos com carteira assinada em 2025, liderando a criação de vagas formais entre as capitais do Sul do Brasil. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que a capital paranaense superou Porto Alegre (14.050 vagas) e Florianópolis (6.257 vagas).

O setor de serviços foi o principal responsável pelo resultado positivo em Curitiba, com 12.003 novas vagas. O comércio gerou 2.853 postos, seguido pela indústria com 1.590 e agropecuária com 83. A construção civil foi o único setor que apresentou saldo negativo, com 1.840 vagas fechadas.

A cidade respondeu por 18% dos 80.665 empregos gerados em todo o estado do Paraná no ano. No terceiro trimestre de 2025, Curitiba registrou uma taxa de desemprego de 4,3%, considerada pelos economistas como pleno emprego.

Entre as iniciativas da prefeitura para fomentar o emprego na cidade estão o programa Tarifa Zero a Caminho do Emprego, que oferece duas passagens gratuitas para entrevistas de emprego, e o Sine Móvel, que leva oportunidades de trabalho a diferentes regiões da cidade. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação também oferece suporte ao trabalhador nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Além disso, a prefeitura promove mutirões de emprego nos bairros e disponibiliza espaços públicos para processos seletivos de empresas. Os Liceus de Ofícios oferecem cursos de capacitação para trabalhadores e empreendedores, enquanto os Espaços Empreendedor da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação dão suporte a microempresários e microempreendedores individuais.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.