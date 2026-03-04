Curitiba lidera geração de empregos formais no Brasil em janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba registrou saldo positivo de 6.919 vagas de emprego formal em janeiro de 2026, liderando o ranking nacional de geração de postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado é fruto de 50.056 admissões contra 43.137 desligamentos no período.

Os setores de serviços, comércio e indústria foram os principais responsáveis pelo desempenho positivo. A capital paranaense superou grandes centros como São Paulo, Salvador e Brasília, apresentando variação positiva de 0,84% no estoque de empregos formais.

O Paraná aparece como o quarto estado no ranking nacional de geração de empregos, atrás de Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O resultado de janeiro mantém a capital em trajetória de crescimento, sinalizando um cenário promissor para 2026.

Ações municipais de intermediação de mão de obra

A Prefeitura de Curitiba tem promovido diversas iniciativas para facilitar o acesso ao emprego. Feiras e mutirões são realizados nas Ruas da Cidadania e terminais de ônibus. Em 2025, 395 empresas participaram desses eventos, oferecendo 44.130 vagas, com 27.150 pessoas atendidas e 6.171 contratadas.

O programa Sine Móvel leva oportunidades diretamente aos bairros, evitando gastos com transporte para os candidatos. Desde seu lançamento, o serviço percorreu 17.476 quilômetros. Em 2025, foram realizados 5.568 atendimentos, e em 2026 já são 1.114.

Outra iniciativa é o Tarifa Zero a Caminho do Emprego, que garantiu transporte gratuito para entrevistas a 6.565 trabalhadores desde fevereiro de 2025. O benefício permite que pessoas desempregadas participem de processos seletivos sem arcar com o custo da passagem.

Além disso, Curitiba avançou na modernização do ambiente de negócios com o decreto Facilita Mais, que ampliou de 606 para 1.200 as atividades consideradas de baixo risco, dispensadas de alvarás e licenças. A cidade também se destaca como a capital mais rápida para abertura de empresas no país, com tempo médio de duas horas.