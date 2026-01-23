Curitiba lidera força-tarefa metropolitana contra dengue na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba promoveu nesta sexta-feira (23/1) uma reunião estratégica com secretários e representantes da área da Saúde dos municípios que fazem divisa com a capital. O objetivo foi alinhar e fortalecer ações conjuntas de combate à dengue na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O encontro ocorreu na Secretaria para o Desenvolvimento da Região Metropolitana e teve como foco principal o primeiro anel metropolitano, área de intensa circulação de pessoas.

Participaram representantes dos oito municípios limítrofes a Curitiba: Araucária, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro e Campo Largo, além da Secretaria de Estado da Saúde. A iniciativa reforça a necessidade de atuação integrada em janeiro, período marcado por altas temperaturas e chuvas frequentes, condições favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Durante o encontro, os gestores discutiram as principais frentes de atuação que serão trabalhadas de forma integrada, como mutirões de coleta de resíduos, ações de vigilância e controle vetorial, mobilização comunitária e gestão compartilhada das estratégias de prevenção e resposta à doença.

Uma das principais frentes de atuação em Curitiba é o ‘Mutirão Curitiba sem Mosquito’, que orienta os moradores a descartarem corretamente materiais que possam acumular água. Após percorrer diversas áreas da cidade, o mutirão chega ao Boqueirão nos dias 27 e 28 de janeiro. Agentes de endemias e comunitários de Saúde percorrerão as casas no entorno da US Moradias Belém, orientando sobre o combate à dengue e o descarte de resíduos.

Mais informações sobre as ações de combate à dengue estão disponíveis no site da Prefeitura de Curitiba, na página especial ‘Vira a água parada e o mosquito que se vire’.