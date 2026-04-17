Curitiba licita construção de trincheira no Jardim Botânico por R$ 68 mi

A Prefeitura de Curitiba publicou nesta quarta-feira (8) o edital de licitação para construção de uma trincheira sob a Avenida Prefeito Lothário Meissner, no Jardim Botânico. A obra vai conectar diretamente as ruas Ostoja Roguski e Alberto Twardowski, além de criar alças de acesso e melhorias em cerca de dez ruas da região. O investimento é de R$ 68 milhões, financiado pelo Governo do Estado com recursos a fundo perdido.

A trincheira é uma passagem subterrânea que permite o fluxo de veículos sem cruzamentos em nível, reduzindo congestionamentos. O objetivo é facilitar o acesso à BR-277, rodovia que liga Curitiba ao Litoral e que receberá novas pistas ainda este ano para melhorar o trânsito entre a capital e São José dos Pinhais.

A sessão pública da licitação acontece no dia 24 de abril, às 10h10, na plataforma E-Compras. Vence a empresa ou consórcio que apresentar o menor preço, com teto de R$ 67.908.958,78. O prazo de execução é de um ano e seis meses após o início das obras. As empresas precisam comprovar experiência em obras viárias urbanas e de arte especiais, com atestados que demonstrem capacidade técnica em pavimentação, contenção e estruturas de concreto.