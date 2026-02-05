Curitiba lança projeto de contação de histórias em parques e praças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fundação Cultural de Curitiba iniciou um novo projeto de contação de histórias gratuitas em espaços públicos da cidade. O ‘Contações em Praças e Parques’ terá sua primeira sessão neste domingo (8/2), às 15h, no Parque São Lourenço, próximo ao Memorial Paranista.

Ao longo de um mês, o projeto percorrerá nove locais, incluindo Ruas da Cidadania, parques e uma feira noturna. As apresentações são conduzidas pelo ator Vinícius Mazzon, com o espetáculo ‘Contos, Causos e Pataquadas’, inspirado na literatura oral brasileira e no humor caipira tradicional.

A iniciativa faz parte da programação das Casas da Leitura, unidades mantidas pela Prefeitura que oferecem acervo literário e atividades de incentivo à leitura. Curitiba conta com 16 Casas da Leitura distribuídas pelos bairros.

Programação e informações

As sessões são gratuitas, têm classificação livre e capacidade para até 70 participantes. Em caso de chuva, serão remarcadas. A organização recomenda o uso de bonés/chapéus e repelente.

Além das contações ao ar livre, a agenda literária de fevereiro inclui outras 50 atividades nas Casas da Leitura, como rodas de leitura, oficinas e jogos. A programação completa pode ser consultada no site da Fundação Cultural.