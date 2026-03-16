Curitiba lança programa de avaliação oftalmológica para 80 mil estudantes

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A Prefeitura de Curitiba lançará nesta terça-feira (17/3) o programa Olhar que Transforma, que realizará avaliação oftalmológica de 80 mil estudantes do 1º ao 9º ano das 188 escolas da rede municipal de ensino. O lançamento acontecerá na Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz, no Alto Boqueirão. O programa, com investimento de R$ 8 milhões, inclui a entrega gratuita de óculos para os alunos que necessitarem.

A iniciativa começa com triagem e consulta oftalmológica para identificar os estudantes que precisam de óculos. Estima-se que até 40% (32 mil) dos alunos possam necessitar de correção visual. No dia do lançamento, 60 das 337 crianças matriculadas na escola serão avaliadas.

De acordo com a literatura oftalmológica, as deficiências visuais mais comuns na infância são miopia, hipermetropia e astigmatismo. Essas condições podem afetar a acuidade visual, comprometendo a leitura, escrita, atenção e, consequentemente, o desempenho escolar dos estudantes.

O programa foi proposto pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH), com apoio das secretarias municipais da Saúde e da Educação. Nos próximos oito meses, equipes da Santa Casa, Hospital da Visão, Médicos de Olhos, Hospital Menino Deus e Hospital de Olhos do Paraná realizarão as avaliações dos estudantes da rede municipal.