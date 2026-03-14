Curitiba lança plataforma digital para feiras e mercados municipais

A Prefeitura de Curitiba lançou nesta sexta-feira (13/3) a plataforma virtual ‘Curitiba que Dá Gosto’, que reúne informações sobre feiras livres, sacolões, mercados regionais e o Mercado Municipal. O evento, realizado no Mercado Municipal, também marcou a entrega de outorgas a 60 novos permissionários de feiras da cidade.
A nova ferramenta digital, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação, pode ser acessada pelo endereço curitibaquedagosto.curitiba.pr.gov.br. A plataforma oferece informações atualizadas sobre locais, serviços e produtos disponíveis, além de vitrines virtuais para cada unidade, permitindo contato direto com os comerciantes e compras à distância.
Durante o evento, 60 novos feirantes receberam a outorga que formaliza a autorização para trabalhar nos espaços públicos de comércio da cidade. Entre eles, Marcelo Rangel Poli, 36 anos, responsável pela barraca Mineiro X Pernil, e Hanad Kanaan Bark, 50 anos, do Kanaan Restaurante, que trabalha com comida árabe nas feiras.
O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho, destacou que a ferramenta contribui para organizar e dar visibilidade à rede de abastecimento da cidade, enquanto a entrega das outorgas reconhece e garante segurança aos permissionários. O evento também homenageou Benjamin Mocelin, que atuou por 36 anos na Feira do São Francisco e solicitou a baixa da permissão para se aposentar.