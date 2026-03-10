Curitiba lança novo site com orientações sobre falecimentos na cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba lançou um novo site do Serviço Funerário Municipal com informações mais diretas e simples para consultas. O portal, disponível em luto.curitiba.pr.gov.br, entrou no ar no final de fevereiro e foi desenvolvido pela Secretaria Municipal da Comunicação Social, com suporte do Departamento de Serviços Especiais da Secretaria do Meio Ambiente.

O site traz respostas para dúvidas frequentes, como o que fazer quando um ente querido falece. Todo óbito ocorrido em Curitiba precisa ser registrado gratuitamente no Serviço Funerário Municipal, que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, na Praça Padre João Sotto Maior, 50, anexo ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Denise Vilela, diretora de Serviços Especiais, explica que a primeira providência após um falecimento é obter a Declaração de Óbito, assinada por um médico. Com esse documento e um documento com foto do falecido, o familiar deve comparecer ao Serviço Funerário para receber orientações sobre velório e sepultamento.

Informações também podem ser obtidas pelos telefones do plantão 24 horas: (41) 3313-5880, (41) 3313-5772 e (41) 3313-5773. Após a liberação gratuita pelo Serviço Funerário, os familiares são encaminhados a uma funerária sorteada eletronicamente para as tratativas do funeral.

Curitiba possui cinco cemitérios municipais: São Francisco de Paula, Água Verde, Boqueirão, Santa Cândida e Zona Sul (Umbará). O novo site visa facilitar o acesso às informações necessárias em momentos difíceis para as famílias curitibanas.