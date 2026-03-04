Cidadania 60+

Curitiba lança guia sobre instituições de longa permanência para idosos

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 04/03/26 19h21
Lançamento do Manual das Ilpis, as instituições de longa permanência para idosos. Curitiba, 04 /03/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A Prefeitura de Curitiba, em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE), lançou nesta quarta-feira (4) uma cartilha com informações sobre Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) na cidade. O documento, parte do Guia de Desenvolvimento Humano (GDH), visa orientar famílias na escolha de locais adequados para acolhimento de idosos e auxiliar gestores das 198 instituições mapeadas que atendem cerca de 4 mil pessoas.

O lançamento ocorreu no Lar Recanto Tarumã, com a presença de autoridades municipais e representantes de entidades ligadas aos direitos dos idosos. A cartilha de 15 páginas ilustradas estará disponível em ILPIs, Espaços Conviver, polos da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e nas Administrações Regionais.

Amália Tortato, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH), destacou a importância da publicação diante do crescimento da população idosa em Curitiba. Atualmente, a cidade tem cerca de 320 mil moradores com 60 anos ou mais, número que deve chegar a 435 mil em 2030, representando 20% da população.

A cartilha orienta sobre requisitos que as ILPIs devem cumprir, como inscrição no CMDPI, adequação às normas da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, além de aspectos como alimentação e organização dos espaços. O documento é resultado de dois anos de trabalho conjunto entre a prefeitura e o MPE para garantir locais adequados ao acolhimento de idosos na capital paranaense.

