Dia Nacional da Acessibilidade

Curitiba lança guia online de acessibilidade para atrativos turísticos

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 05/12/25 18h07
Prefeito Eduardo Pimentel com o presidente do Instituto Municipal de Turismo, Rodrigo Swinka e eequipe, recebe o Guia de Acessibilidade nos Atrativos Culturais de Curitiba. Curitiba, 05/12/2025. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Prefeitura de Curitiba lançou nesta sexta-feira (5/12), Dia Nacional da Acessibilidade, o Guia de Acessibilidade nos Atrativos Turísticos de Curitiba. A ferramenta online reúne informações detalhadas sobre as condições de acessibilidade de importantes espaços turísticos e culturais da cidade, já disponível para download no site oficial do turismo de Curitiba.

O guia foi elaborado pelo Instituto Municipal de Turismo (IMT) em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e representantes da academia e empresas do Grupo de Trabalho do Destino Turístico Inteligente (DTI). O objetivo é ampliar o acesso de pessoas com deficiência aos atrativos turísticos da capital, oferecendo informações sobre rampas, pisos, banheiros acessíveis, sinalização tátil e outros elementos que impactam a experiência de visitação.

Nesta primeira versão, o guia contempla nove atrativos culturais: Memorial Paranista, Museu Oscar Niemeyer, Cine Passeio, Memorial Árabe, Museu Paranaense, Paço da Liberdade, Museu de Arte Indígena, Museu do Holocausto e Memorial de Curitiba. As informações permitem que moradores e turistas possam planejar seus passeios com mais segurança, autonomia e conforto.

O presidente do IMT, Rodrigo Swinka, afirmou que o lançamento simboliza um avanço na consolidação de Curitiba como um Destino Turístico Inteligente. Segundo ele, a cidade deve receber o selo de DTI no próximo ano, sendo a primeira da América Latina a conquistar essa certificação.

O Guia de Acessibilidade nos Atrativos Turísticos de Curitiba pode ser acessado gratuitamente no site oficial do turismo da cidade.

