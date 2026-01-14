Curitiba lança campanha para reduzir acidentes com motociclistas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba lançará nesta quinta-feira (15/1), às 9h, no Memorial de Curitiba, a campanha educativa de trânsito ‘A Moto Mais Mortal do Mundo’. A iniciativa visa conscientizar sobre os riscos no trânsito e estimular comportamentos seguros, com foco especial nos motociclistas, um dos grupos mais vulneráveis nas ruas.

Dados do Comitê de Dados do Programa Vida no Trânsito (PVT) revelam um aumento preocupante nas mortes de motociclistas em Curitiba. Em 2025, foram registrados 91 óbitos, um crescimento de aproximadamente 38% em relação aos 66 casos de 2024. Esses números, ainda preliminares, estão em processo de validação.

Segundo registros do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, houve uma redução no número total de vítimas em acidentes com motocicletas de 5.597 em 2024 para 5.274 em 2025 (dados até 18 de dezembro). Contudo, observou-se um aumento na gravidade dos casos, com os ferimentos graves com risco à vida passando de 234 para 266.

Durante o evento de lançamento, serão apresentados dados detalhados, ações educativas e materiais da campanha. A iniciativa faz parte das atividades da Escola Pública de Trânsito, em parceria com a Secretaria da Comunicação Social, buscando reduzir o número de feridos e mortes no trânsito da capital paranaense.