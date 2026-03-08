Curitiba lança campanha contra violência doméstica no Dia da Mulher

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba promoveu um evento especial no Memorial da cidade neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, para lançar a campanha “Promessas de amor que são quebradas”. A iniciativa visa ampliar o debate sobre violência doméstica e colocar os homens no centro da estratégia de prevenção.

Durante o evento, organizado pela Secretaria Municipal da Mulher e Igualdade Étnico-Racial (Smir), o prefeito Eduardo Pimentel pediu apoio na divulgação da campanha. A secretária Marli Teixeira Leite destacou a urgência do tema, lembrando que só em Curitiba foram registrados sete casos de feminicídio entre janeiro e setembro de 2025.

A campanha busca estimular a identificação de comportamentos como controle excessivo, ciúmes e humilhações antes que evoluam para agressões físicas. Também reforça a importância de buscar ajuda e interromper o ciclo de violência.

Além do lançamento da campanha, foi anunciada uma verba federal de R$ 1,8 milhão para a saúde da mulher em Curitiba. O recurso será destinado ao diagnóstico e tratamento da endometriose, beneficiando cerca de 2 mil mulheres, e para reduzir a fila de exames de densitometria óssea.

O evento contou ainda com apresentações culturais, feira de artesãs e uma exposição sobre mulheres paranaenses de destaque na história.