Curitiba lamenta morte do ator Maurício Vogue, ícone do teatro infantil

O ator, diretor, produtor e cantor Maurício Vogue faleceu nesta quinta-feira (25/12) em Curitiba. Artista multifacetado, Vogue era reconhecido principalmente por seu trabalho voltado ao público infantil, tendo participado de diversos programas da Fundação Cultural de Curitiba.
Iniciando sua carreira ainda criança na década de 1970, Maurício Vogue construiu uma trajetória marcada pela versatilidade. Filho da atriz Regina Vogue, ele herdou a vocação para o palco e se destacou em diferentes áreas artísticas, incluindo teatro, dança e música.
Entre suas contribuições mais notáveis está a parceria de mais de dez anos com a Camerata Antiqua de Curitiba. Vogue assinou a direção cênica de vários concertos do projeto Alimentando com Música, que une coro e orquestra em apresentações voltadas para a formação de novos públicos infantis.
Ao longo de sua carreira, o artista conquistou oito prêmios Gralha Azul e participou de diversas montagens do Teatro de Comédia do Paraná. Em 2004, fundou o Teatro Regina Vogue ao lado da mãe e do irmão, espaço que se tornou referência nas artes cênicas da capital paranaense.
Maurício Vogue também era conhecido por integrar a Banda Denorex 80, grupo que há mais de 20 anos anima as noites curitibanas com humor e irreverência. Sua morte deixa uma lacuna significativa nas artes cênicas, especialmente nas produções voltadas para crianças e jovens.