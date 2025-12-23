Curitiba investe R$ 118 milhões em obras e manutenção contra enchentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba investiu R$ 118 milhões em obras e manutenção do sistema de drenagem em 2025, ano marcado por chuvas frequentes e intensas. Foram concluídas três grandes obras, iniciada uma e mantidas duas em andamento, totalizando R$ 77,9 milhões. Outros R$ 40 milhões foram destinados à manutenção da rede de drenagem.

Entre as obras concluídas estão o canal de concreto no Córrego Vila Oficinas (Cajuru), uma etapa dos canais do Rio Pinheirinho (Fanny, Parolin e Hauer) e uma bacia de detenção subterrânea no Rio Pilarzinho (Mercês). Estão em andamento a construção de duas bacias de contenção no Rio Atuba (Santa Cândida), a proteção mecânica de condutos forçados em diversos rios e a implantação de uma bacia de detenção no Rio Mossunguê (Campo Comprido).

Na manutenção, foram realizados 2.280 serviços em 2025, incluindo limpeza de 63.084 metros de rios, córregos e canais, além de contenções, implantação e manutenção de galerias e caixas de captação. As ações abrangeram quatro das seis bacias hidrográficas da capital.

A prefeitura também avançou no planejamento de longo prazo, com o mapeamento de pontos críticos de alagamento e o início da atualização do Plano Diretor de Drenagem. Para 2026, estão previstas novas obras de micro e macrodrenagem, com investimento estimado de R$ 40 milhões.