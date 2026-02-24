Curitiba investe 21% da receita em Saúde, superando exigência legal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba apresentou na Câmara Municipal, nesta terça-feira (24/2), a prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2025 e ao acumulado do ano. O relatório mostrou que o investimento em Saúde ultrapassou 21% das receitas correntes líquidas do município, acima dos 15% exigidos por lei.

Entre os destaques apresentados pela secretária Tatiane Filipak estão a redução de 40% nas filas de espera para especialidades, a contratação de 718 novos profissionais e a queda de mais de 90% nos casos de dengue. A capital registrou redução de 91% nos casos de dengue, passando de 17.762 em 2024 para 1.575 em 2025.

Na atenção especializada, houve redução de 40% na fila de espera, com destaque para oftalmologia, que diminuiu 94%. A secretária também mencionou a revitalização de unidades de saúde e a inclusão do Hospital da XV para atendimento no SUS para traumas leves.

Uma pesquisa de satisfação realizada com 1.250 usuários entre 19 e 28 de janeiro de 2026 mostrou aprovação de 86,37% da Saúde de Curitiba. Em 2025, o município registrou 2,13 milhões de consultas médicas na atenção primária, 1,4 milhão na urgência e emergência, e 394 mil consultas especializadas.

A prestação de contas é obrigatória pela lei complementar federal 141/2012 e foi coordenada pelo presidente da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, vereador Sidnei Toaldo. A equipe gerencial da Secretaria Municipal da Saúde também esteve presente na audiência.