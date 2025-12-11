Curitiba instala ar-condicionado em 28 escolas e CMEIs municipais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou em outubro a instalação de aparelhos de ar-condicionado em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da cidade. Até o momento, 28 unidades já receberam os equipamentos. O projeto, conduzido pela Secretaria Municipal da Educação, tem previsão de conclusão em oito meses e contemplará 308 unidades educacionais, com investimento total de R$ 100 milhões.

A Escola Municipal Itacelina Bittencourt, no bairro Guaíra, foi a primeira a receber a climatização. A unidade atende 350 estudantes em período integral. O prefeito Eduardo Pimentel acompanhou os trabalhos e destacou que a medida visa proporcionar mais conforto para professores e alunos.

A definição das primeiras escolas a receberem os aparelhos seguiu um mapa de calor da rede municipal. Segundo a diretora Viviane Ribas, a climatização fará grande diferença no bem-estar dos estudantes, que passam cerca de nove horas diárias na escola.

Além da instalação de ar-condicionado, a Secretaria Municipal da Educação realizou, desde janeiro, 1.027 reformas e revitalizações em escolas e CMEIs, com investimento de R$ 32 milhões. As melhorias incluem serviços de pintura, reparos em pisos, telhados, banheiros, muros, refeitórios, fraldários, solários e parquinhos.

O secretário municipal da Educação, Jean Pierre Neto, ressaltou que os investimentos em infraestrutura são essenciais para dar suporte ao trabalho pedagógico desenvolvido na rede municipal de ensino, priorizando a segurança e o conforto de toda a comunidade escolar.