Curitiba inicia vacinação gratuita contra VSR para gestantes a partir de 28 semanas

A Prefeitura de Curitiba começa nesta sexta-feira (5/12) a oferecer gratuitamente a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A imunização estará disponível em 109 unidades de saúde da cidade, com o objetivo de reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos.

A vacina, recentemente incorporada ao Programa Nacional de Imunização (PNI), será aplicada em dose única a cada gestação. Estima-se que cerca de 4,5 mil gestantes em Curitiba estejam elegíveis para a vacinação neste momento.

Para receber a vacina, as gestantes devem apresentar documento de identidade com foto. Aquelas acompanhadas pelo SUS Curitibano não precisam comprovar a idade gestacional, pois as informações constam no prontuário eletrônico. As demais devem apresentar documentação que comprove estar com 28 semanas ou mais de gestação.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Em Curitiba, em 2025, 58% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por VSR ocorreram em bebês menores de 1 ano.

A vacinação materna tem demonstrado eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros meses após o nascimento. A imunização visa transferir anticorpos pela placenta, protegendo o recém-nascido nos primeiros meses de vida.