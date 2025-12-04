Aviso de pauta

Curitiba inicia vacinação contra vírus sincicial respiratório para gestantes

Tribuna do Paraná
SECOM
Atualizado: 04/12/25 18h02

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba lança nesta sexta-feira (5/12) a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. O evento acontece às 9h na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, marcando também o início da imunização em todo o estado do Paraná.

O objetivo principal da vacinação é proteger os recém-nascidos nos primeiros meses de vida, através da transferência de anticorpos pela placenta. A medida visa reduzir casos de bronquiolite em bebês, uma vez que o VSR é responsável por cerca de 75% dos casos dessa doença e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos.

A bronquiolite é uma infecção que afeta os bronquíolos, pequenas vias aéreas dos pulmões, causando inflamação e dificuldade respiratória, especialmente em bebês e crianças pequenas.

A implementação desta nova vacina no calendário de imunização representa um avanço importante na prevenção de doenças respiratórias graves em recém-nascidos, que são especialmente vulneráveis a complicações do VSR.

