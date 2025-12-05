Curitiba inicia vacinação contra vírus sincicial respiratório para gestantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta sexta-feira (5/12) a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) em todas as 109 unidades de saúde do município. A imunização é destinada a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, com o objetivo de proteger recém-nascidos contra bronquiolite nos primeiros meses de vida através da transferência de anticorpos pela placenta.

A vacina, antes disponível apenas na rede privada por até R$ 1,6 mil, foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização (PNI) e agora é oferecida gratuitamente pelo SUS. Curitiba é o primeiro município do Paraná a iniciar a vacinação, que será estendida para todo o estado a partir de segunda-feira.

Para receber a dose única, as gestantes devem apresentar documento de identidade com foto e comprovação da idade gestacional mínima de 28 semanas. Gestantes acompanhadas pelo SUS Curitibano não precisam de documentação adicional, pois as informações constam no prontuário eletrônico.

Importância da imunização

O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. Em Curitiba, até 2 de dezembro de 2025, foram registrados 693 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causados pelo VSR, sendo 58% em bebês menores de 1 ano.

A vacinação materna demonstrou eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves por VSR em recém-nascidos nos primeiros meses de vida. Especialistas recomendam que a imunização ocorra até 10 dias antes do parto para garantir a transferência adequada de anticorpos para o feto.