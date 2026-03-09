Curitiba inicia vacinação contra dengue de profissionais da saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba começou a imunizar profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde em áreas de maior risco para a dengue. A cidade recebeu 2,6 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan, 100% nacional. A estratégia, definida pelo Ministério da Saúde, visa proteger os trabalhadores da linha de frente do atendimento à população.

Com o estoque limitado, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) priorizou a vacinação de agentes de combate às endemias (ACE), agentes comunitários de saúde (ACS) e profissionais das Unidades de Atenção Primária das regiões Tatuquara, Bairro Novo, CIC e Cajuru, consideradas de maior risco para a doença.

A vacina do Butantan é de dose única, indicada para pessoas de 15 a 59 anos. Ela contém vírus atenuados dos quatro sorotipos da dengue, produzindo resposta imune contra todos eles. Paralelamente, a SMS continua oferecendo a vacina Qdenga, do laboratório Takeda, para o público de 10 a 14 anos, que requer duas doses com intervalo de três meses.

A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, ressalta a importância de completar o esquema vacinal para crianças e adolescentes: “Mesmo com a queda de casos agora, não podemos baixar a guarda. Se seu filho está na faixa etária de 10 a 14 anos e só recebeu a primeira dose, complete o esquema vacinal para efetivar a proteção”.

A ampliação do público-alvo para a nova vacina do Butantan depende de definição do Ministério da Saúde. Com a produção ainda insuficiente para toda a população, a estratégia atual é focar na imunização dos trabalhadores do SUS.