Curitiba inicia instalação de decorações natalinas pela cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A capital paranaense já está entrando no clima de fim de ano com a instalação das decorações natalinas e testes de iluminação por toda a cidade. Árvores de Natal, estrelas, guirlandas e contornos de luz enfeitam atrações no Centro e nos bairros, preparando Curitiba para o início oficial do Natal 2025 na próxima segunda-feira (24/11).

No Centro, estruturas como as árvores na Rua XV e no Largo da Ordem já chamam a atenção dos pedestres. Novidades incluem três árvores na Praça Santos Andrade, que receberá a abertura oficial da programação. No Parque Barigui, está sendo montada a maior árvore da temporada, com 35 metros de altura, que integrará o Parque Mágico do Disney Celebra.

Além das árvores, guirlandas decoram fachadas de prédios históricos no Largo da Ordem, enquanto contornos de luz destacam a arquitetura de locais como o Palácio Avenida e o Belvedere do Tanguá. Túneis de luz também encantam visitantes na Feira Especial da Praça Osório e na Rua Iluminada da Família Moletta, no Umbará.

A decoração se estende por diversos parques, bosques, igrejas e espaços públicos da cidade. As Ruas da Cidadania também receberam árvores de Natal. Toda a iluminação será acesa simultaneamente na segunda-feira, marcando o início oficial do Natal de Curitiba 2025, que se estenderá até 6 de janeiro.