Curitiba inicia construção de moradias para famílias desapropriadas do Novo Inter 2

- Atualizado: 09/03/26 11h02
Terreno em que serão construídas 21 unidades habitacionais do Subprograma de Habitação do Novo Inter 2, no Boqueirão. Curitiba, 05/03/026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A Prefeitura de Curitiba iniciou em março a construção de 21 unidades habitacionais destinadas a famílias atingidas por desapropriações do projeto Novo Inter 2. As moradias serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social que viviam em áreas necessárias para as obras do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com contrapartida da prefeitura.

O condomínio será construído em um terreno no bairro Boqueirão e contará com residências de dois ou três quartos, unidades adaptadas para pessoas com deficiência e outras com potencial de uso comercial. As casas terão entre 50 e 65 m² e contarão com placas fotovoltaicas para geração de energia e sistema de captação de água da chuva para reuso.

A empresa vencedora da licitação, Brasgips Concept, utilizará o sistema construtivo modular (light steel frame), que promete ser mais rápido e gerar menos resíduos que construções tradicionais. O valor do contrato é de R$ 5,54 milhões, com prazo de entrega até dezembro de 2026.

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) está coordenando o trabalho social com as famílias, que recebem auxílio-moradia mensal para custear aluguel até a conclusão das novas residências. A localização do condomínio foi escolhida para que os moradores possam usufruir dos benefícios do programa Novo Inter 2, que prevê a requalificação de 22 quilômetros de vias entre os bairros Xaxim e Hauer.

