Curitiba inicia campanha contra violência à mulher com blitz educativa

A Secretaria da Mulher e Igualdade Étnico-Racial (Smir) de Curitiba deu início nesta quarta-feira (26/11) aos 21 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A campanha começou com uma blitz educativa no bairro Sítio Cercado, marcando o início de uma série de ações que integram o calendário internacional de enfrentamento à violência de gênero.

A iniciativa faz referência ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro. Instituída pela ONU em 1999, a data busca conscientizar governos e sociedades sobre a urgência de erradicar todas as formas de violência que atingem mulheres e meninas.

Durante os 21 dias, a Smir realizará ações educativas, panfletagens e caminhadas em diversos pontos da cidade. Serão distribuídos materiais informativos com orientações sobre prevenção, enfrentamento e suporte às vítimas de violência.

Entre os eventos programados, destaca-se a Caminhada Mulheres do Brasil pelo fim do feminicídio, que ocorrerá no Parque Barigui no dia 30 de novembro, das 8h30 às 12h. Outras ações incluem panfletagens na Rua da Cidadania do Tatuquara, no Terminal Pinheirinho e na Feira do Largo da Ordem, além de uma blitz no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Marechal Floriano.

A campanha visa reforçar o compromisso da cidade com a proteção e a dignidade das mulheres, abordando não apenas os casos mais graves de violência, como os feminicídios, mas também as estruturas que permitem a persistência desse problema social.